313 شخصا تقدموا لمشروع مجمع الصناعات المغذية جنوب بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تواصل أعمال اللجنة المشكلة لإجراء المقابلات الشخصية لأبناء بورسعيد المتقدمين لمشروع مجمع الصناعات المغذية 3 يوليو جنوب المحافظة، مشيرًا إلى أن تقدم 313 شخصًا للمشروع حتى الآن.

استمرار التقديم لأسبوعين

وقرر اللواء عادل الغضبان مد تلقي طلبات الحصول على وحدة صناعية حتى نهاية أكتوبر الجاري ولمدة أسبوعين، وواصلت اللجنة المُشكلة لفحص طلبات المتقدمين إجراء المقابلات الشخصية بالمنطقة الصناعية للمتقدمين، على أن تواصل المقابلات الشخصية تباعا الأيام المقبلة.

4 مجمعات صناعية

وأكد المحافظ، أن الفرصة ما زالت متاحة لشباب المستثمرين للتقدم للحصول على مصانع بمجمع الصناعات المغذية الجديد، والذي يشمل 4 مجمعات صناعية في عدة أنشطة (مواد غذائية – غزل ونسيج وملابس جاهزة – بتروكيماويات – أنشطة هندسية) بمساحات مختلفة، بإجمالي 72 مصنعًا، حيث جرى إنشاء المصانع بمساحات مختلفة وهي (180 – 360 – 540 – 720 – 900 – 1080 – 1260 – 1440 – 1620 -1725) مترا، لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع.

وأكد أنه سيجرى توفير تسهيلات عديدة للسداد، وتقديم كافة الدعم والخبرات التي اكتسبها القائمين على المناطق الصناعية ببورسعيد طوال السنوات الماضية وذلك لدعم كل مستثمر جاد.