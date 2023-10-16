محمود مسلم: الموقف المصري هو الأكثر شرفا ووضوحا وانحيازا لفلسطين

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار في مجلس الشيوخ، إنّ خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس، كان واضحا وقويا، ويعبر بشكل قوي عن الإرداة الشعبية والرسمية، لافتا إلى أنّ الموقف المصري هو الأكثر شرفا ووضوحا وانحيازا لفلسطين.

وأضاف مسلم، في مداخلة عبر شبكة فيديو كونفرانس لقناة القاهرة الإخبارية، أنّه وفقا لمصادر مصرية، فحتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق تهدئة أو دخول مساعدات إلى غزة، لافتا إلى أنّ مصر تضغط منذ بداية الأزمة وبشكل سياسي، للتوصل إلى اتفاق تهدئة وعدم التصعيد، ودخول المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في قطاع غزة.