محافظ مطروح يتابع تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار المواد الغذائية: تصل إلى 40%

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الاثنين، في جولة تفقدية، عددٍ من منافذ بيع السلع الغذائية والمحال والسلاسل التجارية والمنافذ، المشاركة في تنفيذ مبادرة «تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية»، التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وجهود الحكومة لمكافحة جشع بعض التجار، وضمان توافر المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين، تحت إشراف مديرية التموين بمطروح، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات.

تخفيضات تصل إلى 40% على أسعار السلع

وأكد محافظ مطروح، خلال الجولة، توافر السلع الأساسية كافة، يرافقه المهندسة هند مساعد، مدير مديرية التموين بمطروح، وجمال حماد، عضو الغرفة التجارية، وناصر النجار، نائب رئيس مدينة مرسى مطروح، لافتا إلى أن الأسعار انخفضت بنسبة بدأت من 15 وحتى 40%.

واستفسر المحافظ من المواطنين عن مدى الرضا عن أسعار المنتجات الغذائية، ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق، مع الإقبال الكبير من المواطنين عليها، موجها بضرورة كتابة الأسعار على السلع كافة، وبشكل واضح للجمهور، مشددا على تكثيف حملات المرور والمتابعة الدورية على الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة، للتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة وتوافر الكميات وتفعيل المبادرة وعدم المغالاة، تيسيرا على المواطنين.

محافظ مطروح يفتتح معرض بيع السلع الغذائية

كما افتتح اللواء خالد شعيب، معرض بيع السلع الغذائية الأساسية، بنسبة تخفيض تصل إلى 30%، والذي أقامته الغرفة التجارية بمطروح، بحضور مفتاح جبريل، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، وعدد من أعضاء الغرفة، لبيع احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، ضمن أعمال المبادرة بالمحافظة.

جدير بالذكر أن الحكومة أعلنت عن تخفيض أسعار 7 سلع أساسية، بنسب من 15 إلى 25%، وهي السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض، اعتبارا من السبت الماضي، في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق، وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.