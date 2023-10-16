حملات مكثفة في مدينة بلطيم لتنفيذ مبادرة «معنا ضد الغلاء»

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، البدء في انطلاق مبادرة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والتي تهدف إلى خفض الأسعار الأساسية بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين في شتي ربوع المحافظة، ومن بينها مدينة بلطيم.

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، اليوم، مبادرة رئيس مجلس الوزراء «معنا ضد الغلاء»، وذلك داخل عدد من الهايبرات داخل مدينة بلطيم، والتي تهدف إلي خفض الأسعار في السلع الأساسية والتي تصب في المقام الأول لصالح المواطنين.

أجهزة رقابية علي الأسواق والسلع

وأشار محافظ كفر الشيخ، في بيان، إلى أن الحملات الرقابية بمجالس المدن علي نطاق محافظة كفر الشيخ، تتم تحت اشراف مديرية التموين، ومجالس المدن، وجهاز حماية المستهلك، والصحة، والغرفة التجاريه والطب البيطري.

مناشدة قومية لخفض الأسعار

بينما ناشد محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم الإثنين، جميع المحال التجاريه، وسوبر ماركت بالدخول ضمن فاعليات المبادرة، والتي تهدف لرفع العبء علي كاهل المواطنين، وتساهم في محاربة الاحتكار للسلع، والتي تعود بالنفع في تراجع الأسعار علي المواطنين بالإقليم.