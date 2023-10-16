محافظ قنا يتابع تطبيق مبادرة خفض الأسعار في الأسواق والمحال التجارية «صور»

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة ميدانية على أسواق الخضروات والفاكهة، ومحال السلع الغذائية، لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية، التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، بجودة عالية وأسعار مناسبة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع.

ورافق المحافظ خلال الجولة، أحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري، وطارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ قنا يتفقد أسواق الخضروات والفاكهة

وتفقد «الداودي» أسواق الخضروات والفاكهة ومحال بيع اللحوم والسلع الغذائية بمنطقة السهاريج، ومنافذ بيع السلع الغذائية بمنطقة بنزايون في مدينة قنا، للتأكد من توافر السلع بالكميات المناسبة، ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وشدد محافظ قنا، على رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري، لتكثيف المرور الميداني على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع، للتأكد من توافر كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بالمحال التجارية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية، لتلبية احتياجات المواطنين من تلك السلع بأسعار مخفضة.

تخفيض أسعار 7 سلع غذائية بقنا

وقال محافظ قنا، إن السلع الأساسية التي ستتضمنها المبادرة تشمل الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر.

ومن ضمن السلع أيضا العدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز، إضافة إلى تخفيض أسعار الدواجن والبيض في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن التخفيضات تتراوح بين 15 إلى 25% للسلع المحددة.