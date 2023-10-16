تحرير 10 محاضر في حملة لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع بالفيوم

تمكن الجهاز التنفيذي بمحافظة الفيوم، اليوم الاثنين، من تحرير 10 محاضر متنوعة، وذلك خلال شن عدة حملات ميدانية مكثفة لمتابعة والتأكد من تنفيذ مبادرة «تخفيض أسعار السلع»، والتي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بالتنسيق مع التموين والمتابعة الميدانية، حيث تضمنت جولة مرورية على الأسواق والمحال التجارية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للجهاز التنفيذي بالمحافظة، بتكثيف حملات متابعة حركة الأسعار، والتأكد من مدى توافر السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

نائب المحافظ يتفقد المحال التجارية

وترأس الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، حملة من الجهاز التنفيذي، والتي تفقدت عدد من السوبر ماركت والهايبرات والمحال التجارية، إضاف إلى سوق الخضر والفاكهة الرئيسي بمدينة سنورس، وذلك لمتابعة تنفيذ مبادرة «تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية»، حيث جرى التشديد على ضرورة الالتزام بتسعيرة السلع المعلنة من قبل مجلس الوزراء، ووضع قوائم الأسعار، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين، والمتابعة الميدانية.

متابعة مستمرة لحركة الأسعار

ووجه نائب محافظ الفيوم، مسئولي مجلس المدينة، والرقابة التموينية، وإدارة تموين سنورس، بمتابعة حركة الأسعار قبل وبعد تنفيذ المبادرة بصورة مستمرة، مشددًا على ضرورة التأكد من توافر السلع الأساسية دائمًا بـأسعار مخفضة، وبالكميات التي تلبي احتياجات المواطنين.

السكرتير العام المساعد يتابع حركة الأسعار

كما قام اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة المساعد، القائم بأعمال السكرتير العام، بتفقد معرض السلع الغذائية بمدينة طامية، وذلك ومدير إدارة التموين، ومدير الرقابة التموينية بطامية، وتأكد خلال جولته من مدى توافر السلع الغذائية، منبهًا على عدم التجاوز والالتزام بقوائم الأسعار الجديدة.

جولة ميدانية لرئيس مدينة طامية

وشن ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، حملة مكبرة من الجهاز التنفيذي بالمركز، بالاشتراك مع مسئولي التموين، والطب البيطري، للمرور على منافذ بيع السلع الثابتة والمتنقلة، والأسواق، والمحال التجارية، وسوق الجملة، ومحال الجزارة والدواجن، والسويقة العامة، لمتابعة حركة الأسعار والتأكد من توافر السلع وسلامتها وصلاحيتها، وذلك بهدف منع التلاعب.

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتلاعبين، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية القروية، بالمرور والمتابعة اليومية والمستمرة للأسواق، بالتنسيق والتعاون مع إدارة التموين وجهاز حماية المستهلك.

جولة ميدانية لرئيس مدينة أبشواي

ونظم خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، جولة تفقدية من خلال حملة مكبرة من الجهاز التنفيذي بالمركز، والتموين، والرقابة التموينية، وذلك لمتابعة الأسواق حيث جرى خلالها تحرير 8 محاضر عدم إعلان أسعار، بالإضافة إلى محضرين عدم وجود شهادة صحية.

جولة ميدانية لرئيس مدينة سنورس

وفي مركز سنورس، ترأس المهندس محمود هاشم رئيس المدينة، حملة مكبرة من الجهاز التنفيذي، وإدارة التموين، حيث تم متابعة الأسعار والتأكد من توافر السلع وسلامة وصلاحية المعروض منها في كافة المنافذ والأسواق.