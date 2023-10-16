عميد «أصول الدين» السابق يثمن جهود وزير الأوقاف ويؤكد على قوة برنامج البناء الثقافي

عقدت المحاضرة الأولى للدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين السابق بجامعة الأزهر، بعنوان: «البناء الثقافي المعاصر للإمام»، وقدم لهذه المحاضرة الشيخ هيثم رمضان المدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية، وذلك في إطار دور أكاديمية الأوقاف الدولية في التدريب والتأهيل المستمر، تستمر فعاليات الدورة المتكاملة الدفعة السابعة «المكون الثقافي والإعجاز العلمي في القرآن الكريم» لعدد 88 إمامًا وواعظة، اليوم الاثنين الموافق 16/ 10/ 2023م.

أهمية الدورات التدريبية المتخصصة

أعرب الدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين السابق بجامعة الأزهر، وفي محاضرته، عن شكره وتقديره للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على إقامة مثل هذه الدورات التدريبية المتخصصة والتي من شأنها أن ترقى بالمستوى الفكري للإمام والواعظة، مؤكدًا أن البناء الثقافي للأئمة والواعظات هدف استراتيجي تسعى لتحقيقه وزارة الأوقاف، مشيدًا ببرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات الذي أطلقته وزارة الأوقاف مطلع الأسبوع الماضي، فهو برنامج قوي وبنَّاء وحساس للغاية.

البناء الثقافي المعاصر

وأكد أن التأصيل لهذا العنوان جاء في القرآن، حيث يقول الحق سبحانه: «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ»، ويقول تعالى: «وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا»، فقد دعا الإسلام للبناء الثقافي للإنسان حتى يحصنه ويمكنه من التصدي للفكر المتطرف أو الإلحادي، ما يستلزم الاستعانة بكل السبل المتاحة ومن أهمها العناية بالرسوخ العلمي الذي يناقش تفاصيل القضايا العقدية والفكرية القديمة والمعاصرة، وهضم المسائل الفلسفية وأصول الأفكار بدراسات جادة، فالإمام والواعظة على ثغر من ثغور الوطن فيجب أن يسلح نفسه بالبناء الثقافي المعاصر ليتمكن من خدمة دينه ووطنه.