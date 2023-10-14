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رئيس جامعة الأزهر يهنئ الأساتذة الفائزين في انتخابات نقابة الأطباء

كتب:

رؤى ممدوح
11:05 ص | السبت 14 أكتوبر 2023
انتخابات نقابة الأطباء

انتخابات نقابة الأطباء

قدم الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى قطاع الطب بالجامعة، وإلى القامات العلمية الكبيرة من أبناء كلية الطب بجامعة الأزهر؛ لفوزهم المشرف في انتخابات النقابة العامة لأطباء مصر والنقابات الفرعية.

تصدر جامعة الأزهر بالمركز الأول في تصنيف التايمز 

وأعلن رئيس الجامعة،  في بيان، اليوم السبت، أن هذا الفوز المشرف يعد رصيدًا كبيرًا لجامعة الأزهر؛ لأنه يأتي بعد أسبوع من تصدر جامعة الأزهر بالمركز الأول في تصنيف التايمز العالمي، مما يعد تعزيزًا لمكانة جامعة الأزهر، ويؤكد على أنها كانت وستظل _بإذن الله- كعبة العلوم وقبلة العلماء من شتى دول العالم، لافتًا إلى أن ذلك يعود إلى أنها المؤسسة التعليمية المتميزة بمنهجها الوسطي المعتدل على مر التاريخ.

انتخابات نقابة الأطباء

جدير بالذكر أن انتخابات نقابة الأطباء التي جرت أمس الجمعة أسفرت عن فوز كلٍّ من:

الدكتور أسامة عبد الحي، النقيب العام لنقابة الأطباء، والدكتور هشام فرهود، عضو مجلس نقابة القاهرة، والدكتور محمد البرعي، عضو مجلس نقابة القاهرة، والدكتور محمد صبحي، عضو مجلس نقابة القاهرة.

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