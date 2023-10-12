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تفاصيل الحالة المرورية.. انتظام الحركة في نفق الأزهر وسيولة بـ«جامعة الدول»

كتب:

شريف سليمان
11:55 ص | الخميس 12 أكتوبر 2023
الحالة المرورية

الحالة المرورية

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، الحالة المرورية اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023.

انتظام الحركة المرورية في نفق الأزهر

شهد نفق الأزهر انتظاما في الحركة المرورية وسط سيولة مرورية في الاتجاهين، وتظهر كثافات مرورية أعلى الدائري في منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، ونفس الأمر للمتجه من المنيب لـ اوتستراد والتجمع.

وهناك بعض الكثافات في الاتجاه العكسي القادم من المعادي والمتجه إلى مناطق الجيزة، ونفس الأمر للقادم من مناطق التجمع الخامس في طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية

وهناك سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارعي جامعة الدول العربية والسودان، وبالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءً من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير سنجد هناك كثافات مرورية نسبية.

وأشارت إلى وجو كثافات أخرى ظهرت أعلى كوبري الجامعة، وفي محور صفط اللبن، فإنه يشهد كثافات مرورية تزيد قبل إشارة جامعة القاهرة للقادم من أكتوبر والمتجه إلى منطقة المهندسين ووسط البلد، والطريق الدائري مغلق والحركة إجباري من محور حازم حسن ومنه إلى المحور.

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