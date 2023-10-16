تفاصيل الشهادة الرباعية من بنك فيصل الإسلامي.. عائد ربع سنوي

أعلن بنك فيصل الإسلامي عن العديد من البرامج الخاصة بشهادات الادخار والتي تختلف تفاصيلها، حسب كل شهادة، كما تختلف الشروط الخاصة بكل شهادة، ومن بين تلك الشهادات شهادة الادخار الرباعية والتي يكون العائد الخاص بها ربع سنوياً.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل الشهادة الرباعية من بنك فيصل الإسلامي والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل الشهادة الرباعية

- تبلغ القيمة المخصصة للحصول على الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- وبالنسبة للعائد الخاص بالشهادة الرباعية من بنك فيصل الإسلامي يكون ربع سنوي.

- تصل مدة الشهادة إلى 4 سنوات.

- يبدأ احتساب العائد اعتباراً من اليوم التالي ليوم الشراء على أساس السنة 360 يوما.

شروط استرداد قيمة الشهادة

- يجوز استرداد قيمة شهادة الادخار قبل تاريخ الاستحقاق وبعد مرور 6 أشهر على الأقل من تاريخ الشراء.

- كما يسقط حق العميل في العائد عن الشهر المسحوب خلاله دون خصم فرق عائد عن الفترة السابقة، وذلك بالنسبة للشهادات المستردة.

- فيما يضاف عائد كل شهادة تلقائياً إلى الحساب الجاري للعميل خلال الشهر التالي لانتهاء ربع السنة الميلادي، وذلك ما لم يطلب العميل كتابة إضافة العائد إلى حساب الاستثمار الحر عند بلوغه الحد الأدنى للاستثمار.

- كما يجوز الشراء بأسماء القصر بدون حد أقصى، وفي حالة الشراء علي حسابات مفتوحة بقرار من المحكمة المختصة يتعين الحصول علي موافقة هذه المحكمة على شراء الشهادات.