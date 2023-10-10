تفاصيل شهادة الازدهار من بنك فيصل الإسلامي.. عائد شهري

يقدم بنك فيصل الإسلامي للمواطنين إمكانية الحصول على شهادة الادخار الخماسية، والتي تُسمى «الازدهار»، إذ أن البنك يتيح العديد من الشهادات والتي تختلف تفاصيلها وفقًا لكل منتج، كما أن هناك شروطًا يجب على المواطنين اتباعها للحصول عليها.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل شهادة الادخار الخماسية «الازدهار» من بنك فيصل الإسلامي والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل شهادة الادخار الخماسية

- تصل المدة الخاصة بالشهادة إلى 5 سنوات وتبدأ من اليوم التالى لتاريخ الشراء.

- وبالنسبة للمبلغ المخصص لشراء الشهادة يبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- العائد الشهري يكون متغير ويتم صرفة تحت التسوية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشراء.

- يحصل على شهادة الادخار الأفراد الطبيعين من المصرين أو الأجانب.

شروط استرداد الشهادة

- بالنسبة لشروط الاسترداد يمكن استرداد قيمة الشهادة وذلك قبل شروط الاستحقاق وبعد مرور 6 اشهر على الأقل من تاريخ الشراء.

- كما تجدد الشهادات لمدد أخرى تلقائيا فى تاريخ الاستحقاق وعند طلب العميل عدم التجديد تضاف قيمة الشهادات لحساب العميل.

- يمكن عقد عمليات استثمارية مع البنك بضمان الشهادات بالشروط التى يحددها البنك.