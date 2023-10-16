كل ما تريد معرفته عن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.. وافق عليها «النواب»

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، حتى يُمكن لمن لم يستفيد من المبادرة المرة الأولى إمكانية الاستفادة مجددا، بعد الموافقة النهائية عليه، نستعرض كل ما يتعلق بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.

موافقة مجلس النواب نهائيًا على مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

وشاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في الجلسة العامة لـ مجلس النواب، اليوم، في مناقشة مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج بشأن استيراد السيارات، وانتهت مناقشات الجلسة بموافقة البرلمان على مشروع القانون، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور صابر سليمان، مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي، والشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وسارة نبيل، معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية.

مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

وتهدف مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج إلى توفير فرصة جيدة للمصريين المقيمين بالخارج الراغبين في امتلاك سيارة ملاكي مستوردة من الخارج دون الخضوع للجمارك إطلاقًا، من خلال توافر عدة شروط، أهمها عمل وديعة دولارية لمدة 5 سنوات نظير السماح باستيراد سيارة دون جمارك.

وكانت وزارة المالية أطلقت مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج منذ نوفمبر من العام الماضي، وتقوم على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، تُسترد بعدها بالجنيه المصري بسعر صرف وقت الاسترداد، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، كما يجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.

وبلغت حصيلة مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج خلال أول 5 أشهر نحو 900 مليون دولار، وتستهدف الحكومة نحو 2.5 مليار دولار من مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج.

شروط مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

وحتى يتمكن المصري المقيم بالخارج من الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، هناك عدة شروط يجب توافرها، هي:

- ألا يقل عمر المتقدم لطلب الحصول على سيارة عن 16 سنة كأقل تقدير.

- ينبغي أن تكون السيارات المستوردة من الخارج قد صنعت 2019 أو أحدث.

- ضرورة سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، على أن يتم استردادها بعد 5 سنوات.

- يجب امتلاك إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة.

- يلزم استيفاء واستكمال إجراءات التسجيل الأولي من خلال تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.

- يلزم على المتقدم تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.

تحميل تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج

ويمكن لكل المصريين المقيمين بالخارج من مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام «أندرويد» تحميل تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج، من خلال الضغط الدخول إلى هذا الرابط https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca&hl=ln، فيما يمكن لمستخدمي هواتف آيفون تحميل التطبيق من خلال الضغط على هذا الرابط.