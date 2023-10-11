مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. احصل على خصم 100% على الضرائب

حازت مبادرة سيارات المصريين بالخارج على اهتمام كبير من جانب الحكومة المصرية، فبعد انتهائها في شهر مايو الماضي، تم مناقشة مشروع القانون الخاص بها في مجلس النواب أمس الثلاثاء، لتقديم بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج وعودة المبادرة مرة أخرى.

المستفيدون من مبادرة سيارات المصريين بالخارج

وحددت مبادرة سيارات المصريين بالخارج الفئة المستفيدة منها وتقتصر على الأفراد الذين لم يستفيدوا من المبادرة الماضية، التي انتهت في شهر مايو الماضي، على أن تستمر المبادرة لمدة 3 شهور من الموافقة عليها في الجلسة العامة المنتظرة.

خصم 100% على الضرائب للإفراج عن السيارات

ويتيح قانون سيارات المصريين بالخارج للمستفيدين من المبادرة فرصة الحصول على خصومات كبيرة تصل إلى 100% من قيمة الضرائب والرسوم المقررة للإفراج عن السيارة، وتتضمن تلك الخصومات الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وبالنسبة للضريبة الجمركية يتم تخفيضها حتى بنسبة 70%، ويجري استرداد قيمتها كاملة بعد خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها.

شروط مبادرة سيارات المصريين بالخارج

- أن يكون الراغب في الاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج لديه إقامة قانونية سارية خارج البلاد.

- أن يكون الراغب في الاستفادة من المبادرة يبلغ 16 عام على الأقل.

- أن يكون المصري بالخارج والراغب في الاستفادة من المبادرة لديه حساب بنكي في الخارج، وفقاً للأحكام والقواعد ، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة «1» من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.