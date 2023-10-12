تعرف على عدد المتقدمين لمبادرة «سيارات المصريين بالخارج»

تشهد مبادرة سيارات المصريين بالخارج إقبالًا كبيرًا من المواطنين المقيمين في الخارج، وذلك بعد أن قررت الحكومة مؤخرًا مدّ المبادرة 3 أشهر أخرى بداية من شهر سبتمبر الماضي.

المالية توافق لـ84 ألفًا للتحويل البنكي من الخارج

وبحسب وزارة المالية، فقد وافق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لـ84 ألف مواطن بالخارج، على إنهاء إجراء التحويل البنكي خلال شهر لسداد قيمة الوديعة المقررة للمشاركة في المبادرة، في حين تجاوز عدد المتقدمين في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 100 ألف مواطن.

الموافقة الاستيرادية تمتد إلى 5 سنوات

وأوضحت المالية، في بيانات سابقة، أن الموافقة الاستيرادية لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية الموافقة الاستيرادية، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.

ويستفيد جميع العاملين بالخارج من مبادرة وزارة المالية الخاصة باستيراد السيارات من الخارج دون جمارك أو ضرائب، وتعرف بمبادرة زيرو جمارك على السيارات ويحق لكل مواطن استيراد سيارة واحدة للاستخدام الشخصي فقط.

تفاصيل مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج

وأطلقت وزارة المالية مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج منذ نوفمبر من العام الماضي، وتقوم على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، تسترد بعدها بالجنيه المصري بسعر صرف وقت الاسترداد.

وبلغت حصيلة المبادرة خلال أول 5 أشهر نحو 900 مليون دولار، وتستهدف الحكومة حوالي 2.5 مليار دولار من مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج

شروط مبادرة المصريين بالخارج

وعن شروط المبادرة، يجب ألا يقل عمر المتقدم لطلب الحصول على سيارة عن 16 سنة كأقل تقدير، وينبغي أن تكون السيارات المستوردة من الخارج قد صنعت 2019 أو أحدث، وضرورة سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، على أن يتم استردادها بعد 5 سنوات، وضرورة امتلاك إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة، ويلزم استيفاء واستكمال إجراءات التسجيل الأولي من خلال تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج، ويلزم على المتقدم تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.