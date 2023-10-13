مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.. اعرف التفاصيل

توفر مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج فرصة جيدة لامتلاك سيارة ملاكي مستوردة من الخارج دون الخضوع للجمارك أي زيرو جمارك من أهم الشروط عمل وديعة دولارية لمدة 5 سنوات نظير السماح له باستيراد سيارة دون جمارك.

مد مبادة استيراد السيارات للمصريين بالخارج 3 أشهر

واتخذت الحكومة مؤخرًا قرارًا في صالح المواطن المصري الراعب في الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، فتم مدها 3 أشهر جديدة بداية من شهر سبتمبر الماضي.

ووافقت وزارة المالية لـ84 ألفًا من المستفيدين من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، على إنهاء إجراء التحويل البنكي، خلال شهر لسداد قيمة الوديعة المقررة للمشاركة في المبادرة، في حين تجاوز عدد المتقدمين في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 100 ألف مواطن.

معلومات عن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

- يحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، كما يجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.

- أطلقت وزارة المالية مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج منذ نوفمبر من العام الماضي.

- تقوم على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات.

- تسترد بعدها بالجنيه المصري بسعر صرف وقت الاسترداد.

- بلغت حصيلة المبادرة خلال أول 5 أشهر نحو 900 مليون دولار.

- تستهدف الحكومة نحو 2.5 مليار دولار من مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج.

شروط مبادرة المصريين بالخارج

- يجب ألا يقل عمر المتقدم لطلب الحصول على سيارة عن 16 سنة كأقل تقدير.

- ينبغي أن تكون السيارات المستوردة من الخارج قد صنعت 2019 أو أحدث.

- ضرورة سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، على أن يتم استردادها بعد 5 سنوات.

- يجب امتلاك إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة.

- يلزم استيفاء واستكمال إجراءات التسجيل الأولي من خلال تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.

- يلزم على المتقدم تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.