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«الإفتاء» توضح حكم اصطحاب الأطفال إلى المسجد أثناء الصلاة

كتب:

شروق مراد
06:21 م | الإثنين 16 أكتوبر 2023
الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك ضوابط لاصطحاب الأطفال، فالفقهاء يفرقون بين الطفل المميز والطفل غير المميز، ويعني بالطفل المميز، الذي يعرف المسجد وأحكامه وآدابه، وكيفية الوضوء والصلاة، وهذا لا ينبغي أن يحرم من المسجد، ويجب اصطحابه إلى الشخص، لكي يتعلم ويتربى على حب وخشية الله.

وأكد «عبدالسميع» خلال حواره ببرنامج «فتاوى الناس»، على قناة «الناس»، حكم إحضار الأطفال إلى المسجد في أثناء الصلاة، فالطفل غير المميز، الذي يصبح مصدرًا للإزعاج، ولا يعرف أحكام المسجد، ينبغي أن ننشئ له مكانًا مستقلًا، ويتعلموا احترام وقدسية المسجد، فأحكام المسجد دائرة مع الاحترام والقدسية، فكل ما يخل بقدسية المسجد واحترامه، لا يجوز فيه، وكل ما لا يخل بقدسية المسجد واحترامه، فهو جائز فيه، فيجب أن نشرف على الأطفال وتعليمهم، وفي هذه الحالة لا مانع من دخول الأطفال المسجد.

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