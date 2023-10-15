مصطفى عمار: السيناريست ناصر عبدالرحمن فيلسوف كبير ومفكر يحمل قلب طفل

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير «الوطن»، إن المؤلف ناصر عبدالرحمن أحد أهم الأقلام المصرية التي كتبت للدراما والسينما، مشيرًا إلى أنه فيلسوف كبير وصوفي عظيم ومفكر يحمل قلب طفل.

بصمة كبيرة لناصر عبدالرحمن

وأضاف «عمار»، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «ملعب الفن»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»: «صديقي العزيز صاحب الأفلام الملحمية والمسلسلات التي تركت بصمة كبيرة داخل عقولنا وأذهاننا».

عبّر عن الناس في السينما والدراما

وتابع الكاتب الصحفي: «ناصر عبدالرحمن مفجر السينما التي تعبر عن أذهان الناس وواقعهم، كما أنه صاحب رحلة طويلة ومحطات مهمة جدا، غير بها شكل الكتابة في السينما»، فضلا عن تغييره شكل الدراما.