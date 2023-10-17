«تعليم الإسكندرية»: إضافة 1200 فصل جديد خلال العام الدراسي الحالي

اهتمت الدولة بالتعليم في كل ربوع مصر، وبينها محافظة الإسكندرية التي شهدت بناء مدارس جديدة خاصة المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة لاستيعاب الأعداد المتزايدة للطلاب، ولتخفيف كثافات الفصول، إذ الحكومة خططها وفقا للأولويات واحتياجات كل إدارة.

إنشاء 42 مدرسة جديدة

وقال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن» إن الدولة تهتم بملف التعليم وتخصص ميزانية كبيرة لتطويره وإنشاء مدارس جديدة طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وخلال هذا العام 2023/2022 جرى الانتهاء من إنشاء 42 مدرسة جديدة بالإسكندرية، تضم 600 فصل تسع 36 ألف طالب، إلى جانب المعامل والمكتبات وورش التدريب والأنشطة المختلفة التي يحتاجها الطالب فيها.

600 فصل و100 مدرسة

وأشار «أبو زيد» إلى أنه جرى تطوير المدارس القديمة، وإنشاء مبان جديدة فيها، وإضافة فصول في البعض الآخر وبلغ عدد المدارس التي دخلت مرحلة إنشاءات إضافية في حوالى 100 مدرسة أضيف فيها 600 فصل تستوعب 36 ألف طالب آخرين، ليكون إجمالي الفصول هذا العام 1200 فصل لاستيعاب 72 ألف طالب وطالبة ساهمت بشكل فعال في تخفيف الكثافات في المدارس المزدحمة، ومازالت هناك مدارس أخرى تحت الإنشاء.