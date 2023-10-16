كيفية مشاهدة مباراة مصر والجزائر.. اتفرج مجانا

دقائق قليلة، تفصلنا عن مباراة مصر والجزائر، ويسعى الفراعنة إلى الفوز على محاربي الصحراء ضمن خطة الاستعداد، وأعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن التشكيل الرسمي الذي يخوض مباراة الجزائر الودية، التي تنطلق في السابعة مساء اليوم على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين، ونقدم لكم القنوات الناقلة للمباراة، ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية وتصفيات كأس العالم 2026.

قنوات مباراة مصر والجزائر اليوم

مباراة منتخب مصر أمام المنتخب الجزائري تنقلها شبكة قنوات:

قناة أبوظبي الرياضية AD Sports، إذ حصلت القناة بدورها على حقوق بث مباراة مصر ضد الجزائر اليوم الودية.

تردد قناة أبوظبي الرياضية AD Sports في بث مباشر

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة أون تايم سبورت 1إتش دي، الناقلة لمباراة مصر والجزائر:

تردد قناة أون تايم سبورت 1 إتش دي المجانية الناقلة لمباراة منتخب مصر والجزائر بث مباشر

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 5\6

قنوات الراديو لمباراة مصر والجزائر

قناة أون سبورت FM:

- على تردد 93.7.

- النايل سات علي تردد 11843 أفقي.

- قناة الشباب والرياضة على تردد 108.

تشكيل مباراة مصر والجزائر

محمد صلاح يقود تشكيل منتخب مصر أمام الجزائر وجاء التشكيل الرسمي لـ منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم، محمد هاني، محمد حمدي، علي جبر.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني ، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، تريزيجيه، مصطفى محمد.

منتخب مصر ضد الجزائر

حقق منتخب مصر الانتصار في المباراة الودية الماضية، التي أقيمت الخميس الماضي، على حساب زامبيا، بهدف نظيف سجله حمدي فتحي في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، بعد عرضية من جانب أحمد سيد زيزو، حولها حمدي فتحي برأسية سكنت الشباك.

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موعد مباراة مصر والجزائر الودية

تبدأ مباراة مصر والجزائر عند تمام السابعة مساءً اليوم، بالإمارات التي يتطلع منتخب الفراعنة من خلالها لتحقيق الانتصار قبل خوض تصفيات مونديال 2026، وينتظرهم الجميع في تشوق لمواجهات بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار المقرر انطلاقها في يناير المقبل.

قرعة كأس أمم أفريقيا

يذكر أن قرعة كأس أمم أفريقيا أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جوار كل من:

- غانا.

- كاب فيردي.

- موزمبيق.

ستكون مواعيد الفراعنة في البطولة كالتالي:

- الجولة الأولى 14 يناير 2024: مصر أمام منتخب موزمبيق.

- الجولة الثانية 18 يناير 2024: مصر أمام منتخب غانا.

- الجولة الثالثة 22 يناير 2024: مصر أمام منتخب كاب فيردي