إلغاء حفل عفروتو في مباراة مصر والجزائر تضامنا مع الشعب الفلسطيني

أعلن مطرب الراب عفروتو، إلغاء حفله الغنائي على هامش مباراة مصر والجزائر الودية، التي تقام الاثنين المقبل، في الإمارات.

إلغاء حفل عفروتو تضامنا مع فلسطين

وكشف عفروتو عبر «ستوري» حسابه على «إنستجرام»، عن أن إلغاء الحفل جاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي خلال الفترة الحالية.

يذكر أن هناك عدد كبير من الفنانين حرصوا على إلغاء حفلاتهم الغنائية تضامنا مع الشعب الفلسطيني منهم الفنان تامر عاشور.