رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

إلغاء حفل عفروتو في مباراة مصر والجزائر تضامنا مع الشعب الفلسطيني

كتب:

بسمة شطا
10:11 ص | الجمعة 13 أكتوبر 2023
عفروتو

عفروتو

أعلن مطرب الراب عفروتو، إلغاء حفله الغنائي على هامش مباراة مصر والجزائر الودية، التي تقام الاثنين المقبل، في الإمارات.

إلغاء حفل عفروتو تضامنا مع فلسطين

وكشف عفروتو عبر «ستوري» حسابه على «إنستجرام»، عن أن إلغاء الحفل جاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي خلال الفترة الحالية.

يذكر أن هناك عدد كبير من الفنانين حرصوا على إلغاء حفلاتهم الغنائية تضامنا مع الشعب الفلسطيني منهم الفنان تامر عاشور.

اقرأ المزيد:

عفروتو يتعاون مع حفيد الموجي في أغنية جديدة الأسبوع المقبل

التجهيزات الأخيرة لحفل عفروتو وشارموفرز وديسكو مصر غدا

والد عفروتو يخضع لجراحة في المستشفى.. ومطرب الراب يطلب الدعاء له (صورة)

نجوم الفن يهنئون عفروتو بخطوبته: مبروك يا أبو العفاريت