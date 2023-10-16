قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والجزائر اليوم.. اتفرج في بيتك

ساعات قليلة وتنطلق المباراة المنتظرة بين منتخبي مصر والجزائر في لقاء ودي من العيار الثقيل، اليوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر 2023، باستاد هزاع بن زايد في العين الإماراتية، ويبحث عشاق الساحرة المستديرة إلى البحث عن قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر أمام الجزائر اليوم.

ويسعى الفراعنة إلى الفوز على محاربي الصحراء ضمن خطة استعداد كتيبة روي فيتوريا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 في كوت ديفوار، إضافة إلى خوض تصفيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر والجزائر

ويلتقي المنتخب المصري ونظيره الجزائري اليوم في السابعة مساء اليوم بتوقيت مصر، والسعودية، وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات، في ختام معسكر المنتخب المصري التدريبي، الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة 9 إلى 17 أكتوبر الجاري.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر أمام الجزائر اليوم

مباراة منتخب مصر أمام المنتخب الجزائري تنقلها شبكة قنوات أون تايم سبورت عبر قناتها الأولى، كما تنقلها شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية عبر قناتها المفتوحة المجانية.

كان المنتخب المصري أنهى أمس استعداداته لمواجهة نظيره الجزائري في مباراة ودية بالإمارات، وبعد مواجهة نظيره الزامبي، وفاز عليه بهدف متأخر سجله حمدي فتحي، ضمن معسكر المنتخب في الإمارات.

تاريخ المواجهات بين منتخبي مصر والجزائر

وجمع المنتخب المصري وشقيقه المنتخب الجزائري 29 مباراة سابقة في جميع البطولات والمناسبات على مستوى الفريق الأول، وتفوق خلال المواجهات السابقة منتخب الجزائر بشكل طفيف عن المنتخب المصري، إذ حقق الفوز في 10 مباريات مقابل 8 لمصر، بينما انتهت 11 مواجهة بالتعادل، وكانت المواجهة الأخيرة بين مصر والجزائر كانت في كأس العرب 2021 بقطر وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ولعبها كلا الفريقين باللاعبين غير المحترفين في أوروبا.