ما حكم الزيادة في الصلاة متعمدا؟.. أمين الفتوى يجيب

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تعمد زيادة الركعات يبطل الصلاة، فإذا كان هناك شخص يصلي صلاة الفجر، وهي ركعتان، وقام ليأتي بالركعة الثالثة، يجب عليه الجلوس، وقراءة التشهد وسجود سجدة السهو.

وأكد «كمال» في برنامج «فتاوي الناس»، على قناة «الناس»، أن تعمد الزيادة يبطل الصلاة، لذا يجب أن يؤدي الشخص الصلاة كما هي، حتى لا تصبح الصلاة باطلة.