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الداعية الشحات عزازي: مريض الزهايمر يرفع عنه تكليف الصلاة في هذه الحالة

كتب:

شريف سليمان
06:21 م | الأحد 15 أكتوبر 2023
الشيخ الشحات عزازي، الداعية الإسلامي

الشيخ الشحات عزازي، الداعية الإسلامي

قال الشيخ الشحات عزازي، الداعية الإسلامي، إن كل الأمراض التي تؤثر على الذاكرة وتنسى الإنسان يومه والفروض اليومية للصلاة حدد الشرع قواعد التعامل معها، وفي هذه الحالة يجب أن يكون عليه وصى وهو من الأبناء أو الزوجة لتذكيره بأداء الصلوات.

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «الولاية تكون بالترتيب أولا الزوجة الصالحة، وممكن ألا يكون لها القدرة المالية على ذلك فتصبح الولاية هنا للأولاد».

لا حرج

وأوضح: «الأولاد المفروض يذكروا والدهم المريض بالزهايمر، بمواعيد الصلاة.. ولو قدر يصلى ومتذكر الصلاة يبقى الصلاة هنا عليه مفروضة.. لو غير متذكر الصلاة يبقى رفع عنه التكليف، وليس عليه حرج، لأن هذا ابتلاء من الله، ما دام العقل ليس موجودا فيرفع التكليف».

إطلاق قناة الناس

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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