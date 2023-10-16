وزارة البيئة تواصل حملاتها التفتيشية والتوعوية على صعيد مصر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على استمرار جهود وزارة البيئة في السيطرة على نوبات تلوث الهواء الحادة بمحافظة أسيوط، حفاظاً على جودة الهواء وتصدياً للتغيرات المناخية، وذلك من خلال مجموعة من المحاور، حيث تم تجميع ما يقرب من 650 طنا من المخلفات الزراعية الناتجة عن الذرة الشامية والرفيعة حتى الآن، واستخدام 150 طنا منها كعلف للماشية بواسطة الثروة الحيوانية بأسيوط، كما تم استخدام ما يقرب من 500 طن مخلفات زراعية عن طريق الشركة المصرية للصناعات التحويلية بسوهاج لاستخدامها فى صناعة الأخشاب.

تلوث الهواء

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن فرع أسيوط رصد 437 حالة حرق مخلفات زراعية منذ بداية المنظومة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث تُصدر منظومة الإنذار المبكر بوزارة البيئة نشرات دورية بنتائج تحليل بيانات الحرائق التي تم رصدها من خلال الأقمار الصناعية، ومن خلالها يتم تفعيل عدة محاور للمتابعة والسيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بمشاركة وزارتي الزراعة والتنمية المحلية.

ولفتت وزيرة البيئة إلى قيام فرع أسيوط بتنفيذ مجموعة من الحملات التفتيشية على المصانع ذات الانبعاثات الكثيفة، حيث تم المرور على 21 مصنعا حتى الآن، تم توجيهها لتخفيف الأحمال في الفترات الخاصة بنوبات تلوث الهواء الجوي، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات مرورية لفحص عادم المركبات

وأشارت الوزيرة إلى حرص الوزارة من خلال فرع أسيوط على تنفيذ حملات مرورية لفحص عادم المركبات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بأسيوط وشرطة البيئة والمسطحات لتخفيف حدة الانبعاثات، حيث تم فحص 445 سيارة تبين مطابقة 394 سيارة ومخالفة 51 للحدود المسموح بها فى قانون البيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ويواصل الفرع حملاته التوعوية للمزارعين بالحقول والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية وداخل المساجد والكنائس لتوعية المواطنين بالأضرار الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية وما يترتب عليها من آثار صحية جسيمة وكيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة استخدامها، حيث تم تنفيذ 71 نشاطا توعويا حتى الآن.