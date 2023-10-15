البيئة: التنمية المستدامة لها دور كبير في حماية نهر النيل وعدم إهدار المياه

أكدت وزارة البيئة، أهمية التنمية المستدامة في تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتها الخاصة ومراعاة مبدأ العدالة بين الأجيال على جميع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

أهمية التنمية المستدامة على البعد البيئي

وأوضحت وزارة البيئة في تقرير لها مدى أهمية التنمية المستدامة من الناحية البيئية والتي تتمثل في:

ـ حماية نهر النيل وعدم إهدار مياه أو تلويثها وحق كل مواطن في التمتع به.

ـ حماية البحار والبحيرات والشواطئ والممرات المائية للدولة من التعدي أو التلوث.

ـ الحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر.

ـ الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال المقبلة.

ـ الحفاظ على تراث مصر الحضاري والثقافي، المادي والمعنوى وصيانته.

رؤية مصر 2030

وعلى الصعيد المحلي تعتبر مصر من أوائل الدول التى أنشأت لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كذلك قامت بإعداد استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وتعتبر أول استراتيجية يتم صياغتها وفقاً لمنهجية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة، حيث تم إعدادها بمشاركة مجتمعية واسعة راعت مشاركات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والهيئات الحكومية.