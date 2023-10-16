علي الحجار يطرح أغنية جديدة لدعم الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال

طرح الفنان علي الحجار أغنية جديد لدعم الشعب الفلسطيني، ضد العدوان الإسرائيلي، ومحاولات التهجير التي تحاول فرضها قوات الاحتلال.

كلمات أغنية علي الحجار لدعم فلسطين

وتقول كلمات الأغنية: «من فوقنا من سابع سما شاهد على الأحداث، وإن فات سنين قصتنا عايشة محفوظة وسط الناس، أبطال تعيش وتضحي لأجل الحلم والأجيال، ولأجل أرض اختارها رب ميمسهاش خناس، عايزين يصفوا حلم أمة بتحلمه لسنين، ويفرقوا الشمل اللي ما يقدر عليه القادرين».

وتابعت كلمات الأغنية: «الأرض أرض علمها حر واسمها فلسطين، الله يعينكم على الطريق والنصر جاي أكيد، كلمتنا واصلة للسما ومسموعين، همتنا بتزيد بالدعا فا مرددين، حالفين لترجع أرضنا قولوا آمين، كلمتنا واصلة للسما ومسموعين، همتنا بتزيد بالدعا فا مرددين، حالفين لترجع أرضنا قولوا آمين».