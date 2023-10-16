رمضان عبد المعز: نتألم من أجل فلسطين ونصر الله قريب (فيديو)

قال الداعية الإسلامي رمضان عبدالمعز، إن النصر مع الصبر، كما قال نبينا الكريم عليه السلام.

أهمية الصبر من أجل تحقيق النصر

وأضاف، خلال حلقة اليوم من برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن القرآن الكريم قال «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، فلن ننتصر إلا إذا صبرنا واتقينا الله، وأقمنا عملًا صالحًا وتوكلنا على الله.

النبي بشر المؤمنين بنصر الله

وتابع أن النبي عليه السلام، كان يقول للمؤمنين في غزوة الخندق «أبشروا بنصر الله»، مؤكدًا أن النبي بشر المؤمنين بنصر الله، فقد جهلت عيون الناس ما في قلوبهم، خاصة أن القلوب مليئة بالآلام والأحزان لما يجري في فلسطين.