نائب رئيس جامعة الزقازيق يحث الطلاب الجدد على المشاركة في الأنشطة

شهد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، حفل استقبال الطلاب الجدد للدفعة الواحدة والثلاثين بكلية التمريض للعام الجامعي 2023/2024، تحت إشراف وتنظيم رعاية الشباب بالتعاون مع اتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر .

استقبال الطلاب الجدد بكلية التمريض

وخلال كلمته قدم الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق، خالص الشكر لإدارة الكلية ورعاية الشباب واتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر على جهودهم المتميزة في تنظيم الحفل.

المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية

كما حث نائب رئيس الجامعة أبنائه الطلاب على الاهتمام بالدراسة واستغلال أوقاتهم بالمشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية والانضمام لاتحاد الطلاب، مشيرا إلى حجم المجهود المبذول من إدارة الكلية من أعمال تطوير للمبنى والمعامل والسكاشن.

ومن جانبها رحبت الدكتورة نادية طه عميد الكلية، بالدكتور عاطف حسين في رحاب كلية التمريض، مقدمة الشكر له على مشاركة أبنائه الطلاب حفل الاستقبال الخاص بهم بمناسبة العام الدراسي الجديد.

وفي ختام الحفل، قام نائب رئيس الجامعة بتكريم عدد من الطلاب الحاصلين على مراكز متميزة خلال العام الدراسي الماضي 2023/2022 ومنها حصول الطالبة آية أشرف بالفرقة الرابعة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في لعبة الكاراتيه، وحصول عشيرة جوالة تمريض على عدة مراكز خلال المشاركة الفعالة في درع الجوالة المقام في كلية الطب البيطري.