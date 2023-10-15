جامعة الزقازيق تعقد ندوة تثقيفية عن انتصارات أكتوبر

عقدت اليوم الأحد، ندوة تثقيفية بعنوان «نصر أكتوبر والعبور إلى الجمهورية الجديدة»، بكلية التكنولوجيا والتنمية، بالتعاون مع المجمع الإعلامي ومركز إعلام الزقازيق، في إطار احتفالات الجامعة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ندوة تثقيفية عن انتصارات أكتوبر

واستقبل الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، المحاضرين بالندوة، وهم: اللواء حمدي بخيت، الخبير الاستراتيجي، واللواء إبراهيم فلاح، والفنان القدير أحمد ماهر، على هامش الندوة التثقيفية اليوم عن انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بالمبنى الإدارى لرئاسة الجامعة.

وخلال اللقاء، رحب «الدرندلي» بالمحاضرين في رحاب جامعة الزقازيق، مؤكدا أهمية معرفة الطلاب والأجيال الجديدة تاريخ الآباء والأجداد، ممن شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة، التي أظهرت ملحمة الشعب المصري، صاحب الحضارة والتاريخ، وتضحيات خير أجناد الأرض من أجل رد الكرامة.

وبدأت فعاليات الندوة بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء.

خالد محروس يقدم التحية للرئيس السيسي

وخلال الندوة، قدم الدكتور خالد محروس، عميد كلية التكنولوجيا والتنمية، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الكلية تتشرف بعقد مثل هذه الندوات في ذكرى عزيزة على قلوب كل المصريين، والاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

جدير بالذكر أنه قد حضر فعاليات الندوة، كل من، الدكتور خالد محروس، والدكتور جيهان العميري، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ضياء العراقي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب من مختلف كليات الجامعة.