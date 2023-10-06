جامعة الزقازيق تحقق مراكز متقدمة في مهرجان الأسر الطلابية بكفر الشيخ

حقق طلاب جامعة الزقازيق مراكز متقدمة في المهرجان الرياضي للأسر الطلابية لطلبة وطالبات الجامعات المصرية الذي نظمته جامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بوزارة الشباب، تحت شعار «شباب جامعات الجمهورية الجديدة»، الذي شارك فيه 400 طالب وطالبة من 18 جامعة مصرية.

مهرجان الأسر الطلابية

جاء ذلك برعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عاطف حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عناني، عميد كلية الطب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

16 طالبا من جامعة الزقازيق

وشاركت جامعة الزقازيق بوفد من 16 طالبا وطالبة، تحت إشراف محمد متولي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومنال فاروق عبد الحميد مدير إدارة الأسر الطلابية.

وحقق طلاب فريق الدارتس المركز الأول وهما حسن السيد سليم ونداء رمضان محمد، وحصل طلاب فريق الخماسي على المركز الثاني وهم محمود السيد محمود وعمر فوزي عبد السلام ومحمد عطية حسانين وأحمد هاني محمد وأحمد صابر حامد وعبد المنعم عادل عبد المنعم.