وكيل «صحة الشرقية» يشكر طلاب جامعة الزقازيق لتبرعهم بالدم لدعم فلسطين

قدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر والتقدير لطلبة الكليات المختلفة بجامعة الزقازيق، بعد تبرعهم بالدم للأشقاء في فلسطين.

حملات التبرع بالدم لصالح فلسطين

يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومنسق عام أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الزقازيق، والتي تم تنظيمها من خلال أسرة طلاب من أجل مصر، واتحاد طلاب جامعة الزقازيق، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالشرقية، للتبرع بالدم لصالح فلسطين.

4 عيادات بنك دم متنقلة تابعة للمديرية

كلف وكيل الوزارة، مديرة إدارة بنوك الدم بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، بتوفير 4 عيادات بنك دم متنقلة تابعة للمديرية، بجانب توفير 2 عيادة متنقلة تابعة للمركز الإقليمي لبنك الدم بالأحرار، لتنفيذ حملة التبرع بالدم داخل الحرم الجامعي، وبالتنسيق مع مسئولي وفنيين بنك الدم بمستشفيات ههيا وفاقوس ومنيا القمح وبلبيس.

وأكد الدكتور هشام مسعود أهمية التبرع بالدم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، لافتاً إلى أن التبرع بالدم هو واجب إنساني، مناشداً جميع المواطنين بأهمية المشاركة في هذا الواجب الصحي، مقدماً الشكر أيضاً للفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل، نظراً لجهودهم المبذولة لصالح المرضى والمصابين واخواننا الأشقاء في فلسطين.