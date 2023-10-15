أماكن التبرع بالدم لفلسطين في جامعة الإسكندرية.. تبدأ اليوم لمدة أسبوع

تبدأ جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، أسبوعا للتبرع بالدم لفلسطين، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، وهي حملة بعنوان «التبرع بالدم تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق»، بالتعاون مع أسرة «طلاب من أجل مصر» وبعض مؤسسات المجتمع المدني.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية أماكن التبرع بالدم لفلسطين في جامعة الإسكندرية، التي تبدأ من اليوم وتستمر لمدة أسبوع، بحسب ما أعلنته إدارة جامعة الإسكندرية.

أماكن التبرع بالدم لفلسطين في جامعة الإسكندرية

وخصصت جامعة الإسكندرية 3 نقاط لتكون أماكن التبرع بالدم لفلسطين وهي كالتالي:

- النقطة الاولي: أمام باب كلية الطب و كلية الصيدلة «ميدان الخرطوم».

- النقطة الثانية: أمام بوابة كلية الهندسة «باب دخول السيارات».

- النقطة الثالثة: أمام مجمع العلوم الإنسانية باب كلية الأعمال «التجارة سابقا» أمام مكتبة الإسكندرية.

جامعة الإسكندرية تدعو المواطنين للمشاركة في التبرع بالدم

وبحسب ما أكده رئيس الجامعة، فإن الجامعة أطلقت هذه الحملة في إطار حرصها على دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة والمساندة له، تتضامن إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة.

ودعا رئيس جامعة الإسكندرية، المجتمع السكندري والمجتمع الجامعي، لتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم.