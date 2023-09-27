«أوقاف كفر الشيخ» تنظم 32 ندوة بالمساجد في ذكرى المولد النبوي

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة كفر الشيخ عن تنظيم ندوات عن مكارم أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحت عنوان «نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده»، بـ32 مسجداً من المساجد الكُبرى بالمحافظة، اليوم الأربعاء، ضمن 787 ندوة تُنظمها وزارة الأوقاف بالمساجد الكُبرى على مستوى الجمهورية، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير.

تنظيم ندوات بالمساجد الكُبرى

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ وزارة الأوقاف تُنظم 787 ندوة بالمساجد الكُبرى على مستوى الجمهورية، اليوم الأربعاء، عن مكارم أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عنوان «نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده»، للحديث عن مكارم أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجوانب حياته، في ذكري مولده لعام 1445 هجرية، لافتاً أنّه سيتم تنظيم الندوات بـ32 مسجداً بكفر الشيخ.

عقد الندوات عقب صلاة العشاء

وأشار «بسيوني» إلى أنّه يتم عقد الندوات عقب صلاة العشاء اليوم الأربعاء، ويُحاضر بها عدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وعلماء وزارة الأوقاف، لافتاً إلى أنّ ذلك يأتي برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.