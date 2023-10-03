وكيل «أوقاف كفر الشيخ» يوجه مديري الإدارات بالاهتمام بالمساجد مبنى ومعنى

عقد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، الاجتماع الشهري، اليوم، مع مديري الإدارات الفرعية، للارتقاء بالعمل الدعوي، وتنفيذا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بحضور الدكتور عبد القادر سليم، مدير الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير الإدارات، ومسؤولي الأقسام بالمديرية.

وشدّد وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، على الالتزام بتوجيهات الوزارة ومتابعة تنفيذها بكل دقة، موجها بمتابعة وصلات الكهرباء، والتخلص من الكهنة، والاهتمام بشأن المساجد مبنى ومعنى، كما طالب بضرورة إنجاز الأعمال المطلوبة في وقت قياسي، وعدم التأجيل أو التسويف بل يجب اغتنام الفرص واختصار الوقت.

وقدّم وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، الشكر والتقدير لجميع الأئمة والخطباء والواعظات وجميع العاملين بأوقاف كفر الشيخ على الجهد المبذول، متمنياً لهم المزيد من التوفيق والسداد والنجاح.