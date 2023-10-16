متحدث «الأونروا»: كل محطات مياه غزة توقفت.. والجميع يشرب من الأبيار

قال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة «أونروا»، نحن لسنا بخير، الأوضاع خطيرة جميعنا نتحدث قبل الأيام بإننا نتجه إلى ما يشبه كارثة إنسانية، لكن نحن الآن في وسط الكارثة، موضحَا أن جميعنا في الأونروا كنا جاهزين لرعاية 150 ألف نازح فلسطيني، لكن اليوم نتحدث عن مليون من النازحين، منهم 400 ألف في مدارسنا والآخرون في الكنائس والملاعب والشوارع.

عدم وجود المياه الصالحة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر «الحياة»، هناك عملية خطيرة تجري، بعدم وجود المياه الصالحة، والطعام الذي لم يعد متوفرا، والجميع من سكان غزة يشربون من الأبيار، وهذه الأبيار ملوثة من مادة النايترات وهي مادة مسرطنة ومسممة.

جميع محطات المياه توقفت بسبب نفاد الوقود

ولفت المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة، إلى أن الوقود نفد وجميع محطات المياه توقفت بسبب نفاد الوقود، حاولنا التعاقد مع المخابز، فوجدنا أن المخابز لا تعمل، قائلا: «نحن لدينا 22 مقرا للأونروا تعرض للإصابة، وهذه المقرات منتشرة في وسط المخيمات في أطراف المدن».