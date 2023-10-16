القصة الكاملة لتغريدة «كوكا» التاريخية عن فلسطين.. مفاجأة من اللاعب

لم يمر الموقف التاريخي الذي قام به أحمد حسن كوكا، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بينديك سبور التركي ومهاجم منتخب مصر، تجاه القضية الفلسطينية مرور الكرام.

البداية كانت قبل 48 ساعة، بعدما قرر اللاعب الخروج عن صمته، مستغلا متابعة مليوني شخص حول العالم لحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ليسجل حقيقة ما يحدث في فلسطين.

«كوكا» الذي نشر مقاطع مصورة من مشاهد قاسية يشهدها قطاع غزة منذ تنفيذ عملية «طوفان الأقصى»، أكد أن فلسطين تحارب منذ سنوات بعيدة لاستعادة أرضها، وليس كما يحاول العالم أن يٌزيف الحقائق.

ماذا حدث لـ «كوكا» بعد موقفه التاريخي تجاه أحداث فلسطين؟

وأضاف: «من حقك أن تقف مع من تريد، لكن لا تكن أحمقًا لتنشر المأساة في غزة على أنها في إسرائيل، إذا كان لديك قطعة صغيرة جدًا من القلب، فسوف تشعر بالحزن الشديد من الداخل بعد رؤية كل ما يحدث في فلسطين هذه الأيام».

لم يمر الأمر بسهولة خاصةً بعد وصول التغريدة إلى أكثر من 9 ملايين شخص، وأعاد نشرها فوق الـ 100 ألف متابع، حتى بدأ اللاعب يواجه تقييدات وتحذيرات عبر حسابه على «إنستجرام».

القصة الكاملة لأزمة أحمد حسن كوكا بعد موقفه التاريخي تجاه أحداث فلسطين

وكشف اللاعب أنه تلقى تحذيرا من إدارة «انستجرام»، فضلا عن تقييد التعليقات، وإسقاط الوصول لحسابه، مؤكدا أن الخطوة القادمة ربما تكون إغلاق الحساب نهائيا.

وأوضح أحمد حسن كوكا أنه لا يهتم بما حدث، مشددا على أن هذا الأمر يؤكد للعالم أهمية أن يتحدث الجميع وأن يظهر حقيقة الوضع في فلسطين.

إشادات واسعة تلقاها نجم الفراعنة، بعد الموقف الذي وصفته الجماهير بـ«التاريخي»، خاصةً بعدما تحرك بإيجابية للدفاع عن القضية الفلسطينية، ما يحدث في غزة حاليا، مستغلا متابعة أشخاص من مختلف الجنسيات له، بحكم احترافه الخارجي في عدد من أندية أوروبا منذ سنوات.