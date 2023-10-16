سلطنة عمان تلغي حفل ماجدة الرومي تضامنا مع فلسطين

أعلنت دار الأوبرا العمانية، إلغاء حفل يوم المرأة العُمانية، الذي كان من المقرر أن تحييه الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، الذي استشهد من رجاله عدد كبير من الأطفال والنساء نتيجة القصف الإسرائيلي.

الحفل كان يقام لصالح المرأة العمانية

وجاء بيان الأوبرا بـ مسقط، كالتالي: «تعلن دار الأوبرا السلطانية مسقط، عن إلغاء حفل يوم المرأة العمانية، وإيقاف كل الحفلات الأخرى، حتى إشعار آخر، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق».

ماجدة الرومي توافق على إلغاء حفلها

ويأتي إلغاء الحفل بعد عمليات القصف العنيفة التي يتعرض لها قطاع غزة الفلسطيني من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد طوفان الأقصى، ما أسفر عن سقوط الضحايا والشهداء، وتسبب في أزمة كبيرة خلال الأيام الماضية.

ونعت الفنانة ماجدة الرومي، الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري، التي رحلت عن عالمنا، صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز الـ62 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

ماجدة الرومي ترثي رحيل جيزيل خوري بكلمات مؤثرة

وكتبت ماجدة الرومي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «وداعاً يا صديقتي الغالية.. وداعاً يا جيزال الكرامة والهامة اللبنانيّة العالية.. كم سأشتاق لوجهكِ الحبيب يا صديقتي وكم سأفتقد لوجودك بيننا.. يا لؤلؤة الإعلام اللبنانيّ والعربيّ ووجه لبنان الجميل».