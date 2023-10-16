دبلوماسي سابق: فتح معبر رفح ودخول المساعدات أمر ملح لأهالي غزة

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن عقد قمة القاهرة للسلام يوم السبت المقبل يأتي بهدف حقن الدماء في غزة، فضلا عن محاولة التوصل لاتفاق يتم بمقتضاه فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية، بسبب احتياج القطاع بشدة لذلك، علاوة على وقف إطلاق النار لمدة محددة يتم من خلالها إخراج حاملي جوازات السفر الأجنبية أو أصحاب الجنسيات الأخرى مع استقبال مصر الجرحى والمصابين وأصحاب الحالات الخاصة كما تفعل دائما.

حاجة أهالينا في غزة

وأضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»: «كل الجهود سالفة الذكر تقوم بها الدبلوماسية المصرية على كل الأصعدة، ونأمل التوصل لحل مع كل الأطراف المعنية»، متابعا أن حاجة أهالينا في غزة الآن تتمثل في البحث عن حل يقود لفتح معبر رفح ودخول المساعدات الإنسانية حتى لو خرج الأجانب في المقابل.

الجانب الإسرائيلي ما زال متعنتا

وتابع، أن الجانب الإسرائيلي ما زال متعنتا، بينما المواقف الدولية على مدار الأيام الماضية تغيرت وتبلورت لموقف أكثر إيجابية وفهما بعد الصدمة والتأييد بشكل كامل لإسرائيل، إذ بدأ المشهد في غزة يلفت الانتباه من خلال قتل المدنيين، ولا يوجد دولة تقبل ما يحدث، مشيرا إلى أن مجلس الأمن القومي المصري أكد أن المساس بأمن مصر خط أحمر، وقدم «حل الدولتين» كحل أساسي.