وزير الخارجية: مصر مستعدة لإدخال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح واستقبال الأجانب

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ عددا كبيرا من الدول شارك بإرسال مساعدات إلى العريش تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، لكن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ موقفا حتى الآن ينبئ بإمكانية فتح المعبر من ناحية غزة، سواء بدخول المساعدات أو خروج الأجانب، مؤكدا: «مصر مستعدة لإدخال المساعدات عبر معبر رفح، وخروج المواطنين الأجانب إلى الحدود المصرية».

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية، كاترين كولونا: «مستعدون لعمل المعبر بشكله الطبيعي لمرور الأشقاء الفلسطينيين ودخول المساعدات الطبية، ومنذ قليل تحدثت إلى المبعوث الأمم للتأكد من سير الإجراءات، لكن حتى الآن لم يحدث أي جديد، وهو أمر خطير، نظرا لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة، فليس هناك طعام أو ماء أو مأوى، وأُجبر كثيرون على النزوح من شمال غزة إلى جنوبها».