كيفية حجز وحدات سكن مصر في مدينة ناصر الجديدة بأسيوط.. «192 شقة»

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية الحجز في وحدات مشروع سكن مصر المطروحة بمدينة ناصر الجديدة بمحافظة أسيوط، والتي يبلغ عددها 192 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 106 و133 مترا.

خطوات حجز وحدة سكنية في مدينة ناصر الجديدة

وتقدم «الوطن» خطوات التقديم والحجز في تلك الوحدات كالتالي:

- يتوجه المستفيد إلى مقر جهاز مدينة ناصر وشراء كراسة الشروط بمبلغ 340 جنيها من مكتب خدمة المواطنين ببطاقة الرقم القومي.

- بعد استلام الكراسة يحصل المتقدم على إيصال سداد كراسة الشروط وخطاب موجه إلى بنك التعمير والإسكان الواقع بأبراج الوطنية بشارع الجمهورية بمدينة أسيوط لسداد مبلغ جديدة الحجز.

- بعد التوجه للبنك يقوم المتقدم بسداد جدية حجز وحدات سكن مصر مقابل دفع 50 ألف جنيه و500 جنيه رسوم إدارية بالبنك ليكون المبلغ الإجمالي لجدية الحجز 50500 جنيه.

- بعدها يتوجه المتقدم مرة أخرى إلى جهاز مدينة ناصر ومعه إيصال سداد جدية الحجز، ويقدم صورة من قسيمة السداد وصورة البطاقة الشخصية للمتقدم.

تعبئة استمارة الحجز بكراسة الشروط

- بعد ذلك يقوم المتقدم بملء استمارة الحجز المتواجدة بكراسة الشروط بكل دقة واختيار الوحدة السكنية التي يرغب حجزها ورقم العمارة السكنية والوحدة السكنية المعلن عنها بكراسة الشروط.

- آخر خطوة وهي قص استمارة الحجز المدون بها بيانات الوحدة وتسليمه في مقر الجهاز ومرفق مع إيصال سداد جدية الحجز وصورة بطاقة الرقم القومي ورقم هاتف المتقدم.