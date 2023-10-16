أبو الغيط يُجري مشاورات مع المسؤولين العراقيين: يجب وقف إطلاق النار في غزة

أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، زيارة إلى بغداد للمشاركة في افتتاح الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب.

مشاورات موسعة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي أن أبو الغيط التقى خلال زيارته بكل من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ومحمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، كما أجرى مشاورات مع وزير الخارجية فؤاد حسين.

التطورات الجارية في غزة

وقال رشدي إن مباحثات أبو الغيط في بغداد تركزت حول التطورات الخطيرة الجارية في غزة، حيث استمع باهتمام لرؤية الحكومة العراقية لكيفية دعم الفلسطينيين في غزة، ومواجهة ما يتعرضون له من حرب إبادة تباشرها إسرائيل عبر الحصار والعقاب الجماعي والقصف المستمر، فضلاً عن التهجير القسري للسكان.

ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية عبر غزة

وقد أكد الأمين العام من جانبه أن إدخال المساعدات إلى غزة عبر ممر إنساني هو ضرورة مُلحة لتفادي كارثة إنسانية كبرى، مؤكداً أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية حيال لجم الهجمة الإسرائيلية الدموية التي تفتقر لأي منطق أوهدف، ولا تسعى سوى لإنزال الانتقام بالمدنيين الأبرياء في القطاع الذي يشكل الأطفال نحو نصف سكانه.

مباحثات أبو الغيط مع المسؤولين العراقيين

وأوضح رشدي أن مباحثات أبو الغيط مع المسؤولين العراقيين قد تطرقت كذلك للمخاطر المحتملة لاتساع رقعة الصراع، وضرورة تكثيف الاتصالات من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، ومنع انزلاق الموقف إلى المزيد من التدهور بما يؤثر على الاستقرار في المنطقة برمتها، وكذا أهمية العمل في اللحظة الحالية على إيصال المساعدات العاجلة للفلسطينيين.