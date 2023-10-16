«وفا»: ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 2866 شهيدا

استشهد 254 مواطناً فلسطينيا وأصيب 562 آخرين، منذ الليلة الماضية وحتى مساء اليوم الاثنين، مع استمرار قصف العدوان الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة.

ارتفاع أعداد الشهداء لـ 254 فلسطينيا

وأفاد مراسل «وفا» نقلاً عن مستشفيات القطاع، بأنه خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى مساء اليوم استشهد 254 مواطناً وأصيب 562 مواطنا، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 2808 شهيداً وإصابة 10850 مواطناً بجراح مختلفة، في القطاع.

64% من الشهداء هم نساء وأطفال

وبين أن 64% من الشهداء هم نساء وأطفال، حيث استشهدت 936 امرأة، واستشهد 853 طفلاً، فيما بلغ عدد شهداء الطواقم الصحية 37 شهيداً، موزعين بين أطباء ومسعفين وممرضين وغيرهم.

ضرر واقع على المدارس

وطال العدوان الإسرائيلي المدارس، وخرجت 18 مدرسة من الخدمة جراء تضررها بشكل بليغ، فيما تضررت 150 مدرسة بشكل متفاوت.

دعوة مصرية لمؤتمر عالمي لمناقشة الوضع في فلسطين

يذكر أن وزير الخارجية، سامح شكري أعلن أن مصر ستقيم مؤتمرا دوليا للسلام في مدينة شرم الشيخ السبت 21 الجاري لمناقشة تهدئة الأوضاع في غزة، بعد استمرار القصف الإسرائيلي منذ يوم 7 أكتوبر، وارتفعت أعداد الشهداء في فلسطين إلى أكثر من 2700 شخص وسط آلاف من المصابين وانهيار أحياء كاملة في قطاع غزة، في ظل استمرار قصف إسرائيلي دون الاستماع إلى الدعوات الدولية التي تطالبت بالتهدئة من أجل إدخال المساعدات إلى غزة.