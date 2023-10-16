ضبط كمية من القمح المحظور تداوله في محلات بيع الأعلاف بمطروح

أعلنت المهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح، عن ضبط كمية من القمح المحلي الممنوع تداوله وبيعه في محلات الأعلاف بمطروح، وضبط كمية من تقاوي الشعير المدعم الخاص بوزارة الزراعة الممنوع تداولها في الأسواق معروضة للبيع بأحد محلات الأعلاف بالمخالفة للقانون.

حملة مكبرة على الأسواق في مطروح

كانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح شنت حملة مكبرة على الأسواق بالتعاون بين إدارة تموين مطروح ومديرية الزراعة بمطروح ومديرية التموين بمطروح عبر الإدارة الزراعية، وجرى المرور على محلات الأعلاف بمدينة مرسى مطروح، وتلاحظ وجود كمية من القمح وتقاوي الشعير المحظور تداولهما وبلغت إجمالي الأوزان المضبوطة ما يقرب من ربع طن.

التحفظ على المضبوطات

وقالت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، في تصريح لـ«الوطن»، إنه جرى التحفظ على جميع مضبوطات التقاوي والأقماح، وتم تحرير المحاضر اللازمة بمعرفة مديرية تموين مطروح وتحويلها إلى جهات التحقيق.

تكثيف الحملات على الأسواق

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تكثيف الحملات التموينية والزراعيية للحفاظ على التقاوي التي يتم صرفها للمزارعين في مطروح للشعير أو القمح وضبط جميع المخالفات والضرب بيد من حديد على جميع المخالفين في محافظة مطروح.