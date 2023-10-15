المنيا تحصد المركز الثاني في توريد القمح بنسبة 135% من المستهدف

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن حصول المحافظة على المركز الثاني في توريد محصول القمح على مستوى الجمهورية موسم 2022 /2023، بتخطي المستهدف بنسبة 135%، بزيادة 25% عن الموسم الماضي، من خلال خطة متكاملة بمشاركة كل المديريات والجهات المعنية، وتجهيز 42 موقعا تخزينيا لاستيعاب الطاقة الإنتاجية للكميات الموردة من الأقماح.

توفير مخزون استراتيجي من الحبوب

وأكد محافظ المنيا أن الدولة حرصت على اتخاذ العديد من الإجراءات لتوفير مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الغذائية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقديم حزمة من الحوافز المادية لدعم المزارعين وتذليل أية عقبات قد تواجههم، وتكثيف المتابعة الميدانية والرقابة التموينية للتصدي لأي تجاوزات.

إجراءات لتيسير عملية التوريد

من جانبه، أوضح الدكتور عمر صفوت، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن حصول المحافظة على المركز الثاني من حيث كميات توريد القمح يرجع إلى المتابعة المستمرة من المحافظ الذي لم يدخر جهدا لإنجاح موسم التوريد والتيسير على الموردين، وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول، لافتا إلى أن الإعلان عن حصول المنيا على المركز الثاني جاء خلال حفل أقيم عقب انتهاء ورشة العمل الختامية للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح تحت رعاية وبحضور الدكتور السيد القصير وزير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.