«الزراعة» تعلن أسعار تقاوي المحاصيل الشتوية.. القمح بـ550 جنيها

أعلنت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أسعار تقاوي المحاصيل الشتوية للموسم الزراعي 2023-2024، بعد تخفيض سعر عبوة القمح من 650 إلى 550 جنيها، بتوجيهات من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي.

أسعار تقاوي القمح والفول والبرسيم

وقال المهندس عماد حافظ، مدير عام التسويق بالإدارة المركزية لـ إنتاج التقاوي، إنّه جرى تحديد سعر القمح بـ550 جنيها للعبوة زنة 30 كيلو، أما الفول البلدي فتم تحديد سعر العبوة زنة 35 كيلو بسعر 1400 جنيه، والشعير فتم تحديد سعر العبوة زنة 30 كيلو بسعر 7 آلاف جنيه.

أسعار تقاوي البرسيم والفاصوليا

ولفت إلى طرح برسيم بلدي هلالي وسدس 2 بسعر 450 جنيها للعبوة زنة 10 كيلو، وطرح البصل «الحبة السوداء» بسعر 1650 جنيها للعبوة زنة 1 كيلو، وطرح الفاصوليا صنف النيراسكا والجافة بسعر 550 جنيها للعبوة زنة 10 كيلو.

وأضاف أنّ العام الحالي شهد توفير تقاوي القمح المعتمدة في منافذ إدارة إنتاج التقاوي والجمعيات الزراعية بنسبة تصل إلى 100%، في إطار خطة الدولة لرفع إنتاجية القمح رأسيا بالتوازي مع خطة التوسع الأفقي بزيادة المساحة المنزرعة إلى 4 ملايين فدان.

منافذ بيع التقاوي في المحافظات

وأشار إلى أنّ التقاوي التي يتم طرحها من قبل وزارة الزراعة، تحقق إنتاجية مرتفعة وتحظى بسمعة طيبة لدى المزارعين، وسيبدأ التوزيع في منافذ الوزارة التابعة وعددها 278 منفذا بالتقاوى المعتمدة المنتقاة عالية الجودة والإنتاجية وطبقا للسياسة الصنفية، مشيرا إلى أنّ التقاوى المعتمدة من وزارة الزراعة أو الشركات، تضمن حصول المزارع على تقاوي معتمدة ذات صفات جودة ونقاوة وراثية عالية، وكذلك تقاوي متجانسة وخالية من بذور الحشائش، ما يحقق إنبات جيد وبادرات قوية وينعكس على المحصول في النهاية وتعطى إنتاجية عالية.