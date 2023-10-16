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نبيل الحلفاوي عن القضية الفلسطينية: الساعتين بتوع ماتش الجزائر فصلوني من القهر

كتب:

ياسمين محمود
09:13 م | الإثنين 16 أكتوبر 2023
نبيل الحلفاوي

نبيل الحلفاوي

أعرب الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، «إكس»، عن تأثره بشكل كبير بالقضية الفلسطينية وعدد الشهداء الذين راحوا بعد الاعتداءات الإسرائيلية المتتالية.

نبيل الحلفاوي يدعم فلسطين 

وقال الحلفاوي قائلا: «فعلا محتاج الساعتين بتوع ماتش الجزائر ده، ‏محتاج أفصل شوية من متابعة القهر العالمي وعجز الحق، ما بال من هم في وسط الموت والدمار؟».

نجوم الفن يدعمون القضية الفلسطينية 

وتحولت صفحات نجوم الفن، خلال الأيام الماضية، إلى رسائل دعم الفلسطنيين من بينهم كريم عبد العزيز ومحمد هنيدي وشيريهان ودنيا وإيمي سمير غانم وأحمد السعدني وتامر حسني وفيفي عبده وحلا شيحا وكندة علوش وهالة صدقي ورامي جمال ومروة ناجي وهاني شاكر ودرة وغيرهم.

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