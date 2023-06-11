نبيل الحلفاوي: الأهلي يحتاج الثقة بعد التأخر أمام الوداد بالشوط الأول

دعم الفنان نبيل الحلفاوي لاعبي نادي الأهلي بعد التأخر بهدف أمام نادي الوداد المغربي في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

نبيل الحلفاوي: السولية مكان حمدي فتحي

قال الحلفاوي فى تغريدة عبر موقع تويتر: «شوط ودادي أداء ونتيجة واستفزازا، الأهلي يحتاج مزيدا من الثقة ومزيدا من السعي للفوز وأيضا لعدم مساعدة الحكم في مهمته الإضافية، عمرو السولية مكان حمدي فتحي يا كولر».

الأهلي يبحث عن لقب أبطال أفريقيا في المغرب

يحتاج الأهلي لتحقيق الانتصار أو التعادل بأي نتيجة للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، أو الخسارة بفارق هدف لكن بنتيجة إيجابية غير 2-1 التي انتهت بها مباراة الذهاب باستاد القاهرة.

على الجانب الآخر، دخل الوداد مباراة اليوم، وهو يبحث عن تحقيق الانتصار بنتيجة 1-0، أو بفارق هدفين، لحصد لقب البطولة الأفريقية للمرة الثانية على التوالي.