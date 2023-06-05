نبيل الحلفاوي يعلق على أداء لاعبي الوداد أمام الأهلي في نهائي إفريقيا

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على أداء لاعبي الوداد أمام الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي انتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وكتب الحلفاوي عبر صفحته بموقع التغريدات تويتر: «المفروض أن الوداد أكبر من أن يواصل أسلوب ادعاءات الإصابة».

وتقدم الأهلي عن طريق الجناح الجنوب إفريقي بيرسي تاو في الشوط الأول، برأسية رائعة، بعد عرضية متقنة من الجناح حسين الشحات، ونجح الأهلي في تعزيز تقدمه بالشوط الثاني، عن طريق المهاجم محمود عبدالمنعم كهربا.

كان لاعبو نادي الوداد المغربي عقب إحرازهم الهدف الوحيد لهم سقطوا واحدا تلو الآخر على أرض الملعب لتضييع الوقت.

مباراة العودة على ستاد محمد الخامس

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الوداد المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي القادمة يوم الأحد المقبل، على استاد محمد الخامس في المغرب، بإياب نهائي البطولة الأفريقية.