مصر الحصن المنيع للعرب.. 106 قاطرات للتحالف الوطني في الطريق إلى غزة

انطلقت قافلة تتكون من 106 قاطرات من التحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة حياة كريمة محملة بأكثر من 100 طن من المواد الغذائية و40 ألف بطانية و80 خيمة و46 ألف قطعة ملابس 290 علبة دواء في الطريق لغزة.

وأكد أحد المتطوعين في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على استمرار الدعم والمساندة لإخوتنا في فلسطين.

بينما قال أحد المسؤولين بالتحالف الوطني: «بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحت مظلة وجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نتواجد اليوم في أول نقطة التقاء لشحنات مؤسسات التحالف الوطني ضمن القافلة الأولى للتحالف المتجه لإغاثة أهالينا في غزة».

وأضاف أحد المتطوعين: «نقدم العديد من المساعدات الغذائية والعلاجية والملابس الشتوية والبطاطين والخيام من أجل دعم أهالينا المتضررين في قطاع غزة».

وتعد مصر الحصن المنيع للعرب، لذلك لا تتخاذل أو تتراجع، بل تتدعم طوال الوقت مهما كانت حجم المخاطر والصعاب، فمصر دفعت من أرواح شبابها ثمنا للعروبة وجعلت من شعار «مسافة السكة لفلسطين» دستور عمل تاريخي.