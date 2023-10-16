التحالف الوطني يوزع 4000 شنطة مواد غذائية على أهالي قرى «حياة كريمة» بأسوان

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي عن جهوده في دعم الفئات الأكثر استحقاقًا في قرى محافظة أسوان، وذلك من خلال تقديم الدعم النقدي والدعم الغذائي وتوفير المستلزمات الدراسية بفضل تبرعات المؤسسات المشاركة في التحالف.

ووجه التحالف الدعم إلى عدد من قرى محافظة أسوان على رأسها قرية العباسية في مركز كوم أمبو، من خلال توزيع 2000 شنطة مواد غذائية في قرى حياة كريمة في مركزي أسوان وكوم أمبو، كجزء من خطة لتوزيع 4000 شنطة.

مشروعات تنموية ومساجد

وتضمنت المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في قرى محافظة أسوان، افتتاح مسجدين ووحدة لتنقية مياه الشرب، بالإضافة إلى إطلاق مركز استدامة للحرف اليدوية والتراثية بنجع الغلالاب، كما تم توزيع مراكب صيد حديثة في قرية الرغامة بمركز كوم أمبو.

تمكين الأسر الأكثر احتياجا

تأتي هذه المشروعات التنموية استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأكثر استحقاقًا في جميع محافظات الجمهورية تماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتمكين الأسر الأكثر احتياجًا اجتماعيًا واقتصاديًا.

ويهدف المشروع إلى توفير فرص عمل للسيدات المعيلات وتشجيع تطوير حرفهن من خلال إنشاء ورش تصنيعية لمنتجات النوبة وتزويدهن بأحدث الأدوات وتقديم التدريب على أحدث التقنيات، مما يعزز دخلهم ويساهم في تطوير مهاراتهم.

وفي وقت سابق أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي أن الجهود بهدف تعزيز التنمية المجتمعية في محافظة أسوان وتحسين ظروف الحياة للسكان المحليين.و تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي والحرف اليدوية النوبية.